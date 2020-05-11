МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) готов активно взаимодействовать с правительством РФ, чтобы совместно выработать решения по поддержке граждан, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин в понедельник заявил о завершении режима нерабочих дней и начале поэтапного смягчения ограничений. Также глава государства объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

"ОНФ готов к активному взаимодействию с рабочей группой по стратегическому развитию и нацпроектам, чтобы совместно выработать решения для поддержки граждан и предпринимателей с учетом имеющихся данных о реальном положении дел", — передает пресс-служба ОНФ слова Лазаревой.

Лазарева назвала "оправданной мерой" стимулирование сохранения занятости через бонус в виде списания процентов по зарплатным кредитам. По ее словам, вопрос только в том, что многие предприниматели уже расстались с частью своих сотрудников или с коллективами целиком, поэтому не смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Лазарева подчеркнула, что сейчас важно оказывать прямую помощь в первую очередь тем, кто пострадал и "никакой поддержки не увидел".

"В рамках предстоящих обсуждений и доклада, который президент анонсировал, мы обязательно еще раз внесем предложение приравнять самозанятых к индивидуальным предпринимателям при запросе на предоставление кредитных каникул, поскольку размер уплаченных налогов вряд ли соответствует размерам выданных кредитов, и компенсировать свои потери самозанятые граждане не смогут", – добавила эксперт.