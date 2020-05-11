МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Новые меры поддержки населения и бизнеса являются минимально необходимыми для переходного периода снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса, ко второй половине года будут предложены дополнительные инициативы по восстановлению активности экономики РФ, полагает советник Института современного развития Никита Масленников.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых на фоне ограничений из-за эпидемии коронавируса.

"На мой взгляд, это минимально необходимые для начала переходного периода от поэтапной отмены ограничительных мер к масштабному восстановлению экономики. Видимо, это тот самый третий пакет, о котором шла речь раньше. Но думаю, что еще потребуется и четвертый, и пятый пакеты", — сказал Масленников РИА Новости.

Он назвал существенными, своевременными и оправданными решения по поводу поддержки семей с детьми. Что касается поддержки бизнеса, Масленников особо выделил предложение о списании налогов (кроме НДС) и страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО.

"Действительно, малый и средний бизнес наиболее пострадавший, это им поможет, безусловно, как и новая специальная кредитная программа", — добавил эксперт.

Однако, по его мнению, вопрос достаточности принятых мер с точки зрения стимулов для усиленного восстановления экономики пока остается.

"Я склонен рассматривать этот пакет как некий тестовый режим — здесь попробуем, как работает, помогает или нет. Естественно, должно пройти время (чтобы оценить эти меры — ред). Поэтому дальше, я думаю, уже со второй половины июня, второй половины года мы увидим новые меры, стимулирующие восстановительную активность экономики", — полагает эксперт.

По его мнению, они должны касаться большего числа бизнесов и носить уже не точечный, локальный характер, а быть универсальными и в том числе стимулировать инвестиции.