МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Российский домен.РФ, которому 12 мая исполняется 10 лет, остается крупнейшим кириллическим доменом, в нем зарегистрировано более 730 тысяч доменных имен, говорится в материалах Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ).

Следующим после российского является белорусский кириллический домен.бел, в котором на конец 2019 года насчитывалось около 14,4 тысячи доменных имен.

Зона.рф стала первой в мире кириллической доменной зоной. Идея ее создания появилась в 2007 году, в 2008 году ее поддержал президент РФ (на тот момент им был Дмитрий Медведев). В октябре 2008 года российская кириллическая доменная зона обрела свое название —.рф.

"Выбор для домена именно букв "рф", а не, например, "ру", объясняется условием, чтобы в кириллических доменах использовалась хотя бы одна буква, отличная от латинского алфавита (в данном случае "ф"), чтобы не было путаницы с латинскими доменами (".ру" (Paraquay) – национальный домен Парагвая)", — поясняется в материалах КЦ.

Первые сайты в зоне.рф появились 12 мая 2010 года – ими стали президент.рф и правительство.рф, а 11 ноября право зарегистрировать свой домен в новой зоне получили все желающие. "Всего за 160 часов количество зарегистрированных кириллических доменов в России "перевалило" за 500 тысяч. Это до сих пор является рекордом для нелатинских доменов", – говорится в материалах КЦ.

За первую неделю своего существования домен.рф уверенно вошел в двадцатку крупнейших европейских доменов. "Сегодня он занимает в ней 19-е место и является единственным нелатинским доменом в этой двадцатке", — отмечает КЦ.