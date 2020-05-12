МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Документ предоставляет правительству право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, а российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), торгующие подакцизными товарами, смогут получать финансовую поддержку за счет бюджетных средств. Законопроект также позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год, если они сдадут ее до 31 мая 2020 года. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.

Законопроект также содержит и другие нормы, в том числе о расширении перечня сфер деятельности, где в текущем году возможно автоматическое продление свидетельств и разрешений, например в сфере туризма и такси. Организациям до 1 января 2021 года предлагается разрешить не представлять уполномоченному органу при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию справок об отсутствии у них задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам.

Добросовестным арендаторам в 2020 году законопроектом предоставляется возможность пролонгировать договор аренды недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности, на прежних условиях, без проведения торгов и оценки его рыночной стоимости объекта. Похожие меры предусмотрены также для арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. Причем такое расторжение договоров будет происходить без взимания с арендаторов платы, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций. А арендодатели обязаны будут вернуть обеспечительный платеж при его наличии и надлежащем исполнении арендатором обязательств, не связанных с выплатой арендных платежей.