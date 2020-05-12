МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который предлагается дополнить нормой о возможности временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра.

Первоначальная редакция предусматривала индивидуализацию при определении тарифов для граждан при получении полиса ОСАГО. Это будет способствовать обеспечению справедливости платы за пользование таким полисом, пояснял ранее председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял он.

Однако сейчас из-за введенных в ряде регионов ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не работают станции техобслуживания, а водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра.

В связи с этим профильный комитет по финансовому рынку ранее рекомендовал поддержать поправку к законопроекту, которая разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то право требования потерпевшего к причинившему вред лицу при ДТП перейдет к страховщику, осуществившему страховое возмещение, в размере осуществленного возмещения.

К принятию комитетом были рекомендованы и другие поправки, в том числе о размещении на сайтах страховщиков калькуляторов для расчета страхователем премии по договору ОСАГО и информации о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок страховых тарифов. В случае проведения независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший будет обязан сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до дня ее проведения.