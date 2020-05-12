МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве АСВ задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

Документ распространяет ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

До 10 миллионов рублей законопроектом увеличивается сумма страхового возмещения в ряде случаев. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.

Такое повышенное возмещение станет возможно при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Комитет по финансовому рынку 8 мая рекомендовал принять ряд поправок к законопроекту, в том числе о предоставлении АСВ права решением совета директоров снижать ставки страховых взносов банков в ФОСВ начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение об их снижении. В этом случае сумма страховых взносов за текущий расчетный период будет уменьшаться на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий период. Комитетом также была поддержана поправка, уточняющую критерии уплаты банками дополнительных взносов в ФОСВ.

В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, возглавляющая совет директоров АСВ, заявила, что агентство обязательно воспользуется возможностью снизить взносы банков в систему страхования вкладов задним числом, если депутаты примут соответствующий закон. В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов – до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.