МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком от экономии на процентах в период кредитных каникул, а также предложение комитета по бюджету и налогам о принятии закона в целом.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.

Авторами этой законодательной инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый зам Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев. Они считают, что ее принятие приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с действующей редакцией статьи 212 Налогового кодекса, не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Но такая льгота распространяется только на заемщиков-физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

В начале апреля Госдума приняла закон, предусматривающий предоставление аналогичного льготного периода физлицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры займа как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой (кредитные каникулы). Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности — исключительная мера поддержки попавших в сложное финансовое положение заемщиков, отмечают разработчики. В связи с этим они считают целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой.