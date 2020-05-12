МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий без правки федерального бюджета в нынешнем году оказывать на любых условиях гарантийную господдержку российским предприятиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Документ, внесенный главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, разработан в целях обеспечения оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Его принятие позволит оказывать гарантийную поддержку в текущем году на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", пояснял ранее депутат.

В Бюджетный кодекс законопроектом также вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления госгарантии РФ принципиально нового вида — в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

Такой механизм ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку, в отличие от существующего, не предусматривает вовлечения ряда федеральных органов исполнительной власти и правительства РФ для отбора предприятий и принятия индивидуальных решений о предоставлении гарантий и оформления каждой гарантии, указывал депутат.

В целях реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление такой госгарантии РФ в текущем году в пользу ВЭБа, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц в отношении возврата кредитов российских банков, также отмечается в пояснительной записке к законопроекту.