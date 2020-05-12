ПЕКИН, 12 мая /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 3,3% в годовом выражении против 4,3% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистического управления КНР.

Инфляция в городах в апреле в составила 3%, а в сельской местности — 4%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 14,8%, на непродовольственные — на 0,4%. Цены на потребительские товары увеличились на 4,7%, на услуги — на 0,9%.

Цены на свежие фрукты в апреле в годовом выражении упали на 10,5%, на свежие овощи и зелень — снизились на 3,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года, цена на яйца снизилась на 2,7%, при этом цены на мясо увеличились на 66,7%, свинина подорожала на 96,9%.

Услуги здравоохранения в апреле в годовом выражении подорожали на 2,2%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2 и 0,1%, цены на транспорт и связь упали на 4,9%, на жилье – на 0,3%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении упал на 3,8%.

В целом за четыре месяца этого года инфляция в Китае в среднем составила 4,5%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%.