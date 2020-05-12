МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего в мире химического концерна BASF SE до "A" с "A+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Fitch объясняет рейтинговое действие тем, что ряд финансовых показателей BASF не соответствуют рейтингу "A+". В то же время стабильный прогноз отражает широкий масштаб деятельности BASF, ее стабильный и диверсифицированный бизнес. При этом агентство отмечает наличие неопределенности для компании со стороны ситуации с коронавирусом.

"Продажи компании снизятся на 4,7% в 2020 году, что обусловлено спадом в сегменте химических веществ и материалов, что лишь частично компенсирует рост в сегментах сельскохозяйственных решений и технологий обработки поверхности. Продажи вырастут на 5,1% в 2021 году и на 1,6% в 2022 и 2023 годах благодаря росту в сегментах химической промышленности и материалов", — прогнозирует агентство.

Fitch добавляет, что дальнейшие рейтинговые действия в отношении компании будут зависеть от перспектив ее финансовых показателей.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах. Чистая прибыль в первом квартале 2020 года снизилась на 37% по сравнению с показателем годичной давности — до 885 миллионов евро.