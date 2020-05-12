МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский кабинет министров утвердил дополнительные денежные выплаты семьям с детьми, которые накануне озвучил президент страны Владимир Путин.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Российские семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно уже с 1 июня смогут получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка, отмечается в документе правительства.

Для того, чтобы получить эту выплату, достаточно написать заявление.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда.

Срок рассмотрения заявления — пять дней. На выплату денег отводится не более трех дней.

Заявления можно будет подать до 1 октября текущего 2020 года.

Помимо этого, все семьи с детьми в возрасте до трех лет получат выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для этого также нужно подать заявления в ПФР.