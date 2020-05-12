МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается сократить инвестиционные связи между федеральными пенсионными фондами США и акциями китайских компаний, сообщает телеканал FOX Business со ссылкой на переписку властей США.

"В первом письме, написанном в понедельник, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу обратились к министру труда США Юджину Скалиа, заявив, что Белый дом не хочет, чтобы средства федерального пенсионного фонда Thrift Savings Plan, были инвестированы в китайские акции, активы уже составляют около 4 миллиардов долларов", — пишет телеканал.

Он добавляет, что власти США рассматривают ситуацию с распространением COVID-19 как одну из причин для отказа от инвестиций в китайские компании.

Затем, как пишет FOX, Скалиа написал председателю Федерального совета по управлению пенсионными сбережениями Майклу Кеннеди, что Кудлоу и О'Брайен "серьезно обеспокоены планируемыми инвестициями как по причине инвестиционного риска, так и национальной безопасности". В заключении письма говорится, что вывод средств фонда из китайских активов осуществляется "по указанию президента Трампа". Телеканал добавляет, что Скалиа хочет получить ответ к среде.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.