ПЕКИН, 12 мая. (Dow Jones). В апреле цены производственных компаний в Китае снизились, причем падение было самым резким за четыре года, так как пандемия коронавируса подорвала внутренний и внешний спрос.

Индекс упал в апреле на 3,1% по сравнению с таким же периодом предыдущего года после падения на 1,5% в марте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Национальным бюро статистики. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, падение в апреле должно было составить 2,5%.

"Быстрого восстановления экономической активности не будет, — сказал аналитик Bank of Communications Лю Сюэчжи. – Восстановление после COVID-19 будет медленным".

По его словам, дефляция цен производителей, видимо, продолжится в результате ослабления внешнего спроса на фоне продолжающейся борьбы с пандемией в других странах, а также колебаний цен на нефть.

Многие экономисты ожидают небольшого снижения оптовых цен в мае, но восстановление внутреннего спроса может поддержать их постепенный рост до конца года.

Пока же китайские предприятия обеспокоены понижательным давлением, а их прибыли за первые три месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года, по официальным данным, упали на 36,7%. Перспективы прибыльности производства тоже мрачны на фоне все еще слабого спроса на китайский экспорт.

В результате нанесенного пандемией ущерба за первые три месяца этого года китайская экономика сократилась впервые более чем за четыре десятилетия. Восстановление коммерческой активности после усилий властей, направленных на возобновление работы компаний и поддержку потребления, пока отстает от ожиданий.

Экономисты спорят, откажется ли Пекин от объявления целевого уровня ВВП на этот год на сессии Всекитайского народного собрания, которая должна состояться позднее в мае.

Ранее Китай планировал к концу этого года удвоить размер экономики по сравнению с 2010 годом. Для этого, по словам экономистов, в этом году ВВП страны должен вырасти на 5,5%. После того как в 1-м квартале экономика страны сократилась на 6,8%, эта цель представляется недостижимой.

По информации государственных СМИ, председатель Госсовета Китая Ли Кэцян сказал в понедельник, что в этом году правительство будет работать над достижением основных целевых социально-экономических показателей. Некоторые эксперты расценили это туманное заявление как намерение верховной власти Китая ограничить свои амбиции в связи с пандемией.

В апреле Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая не вспомнило о своем обещании достичь основных экономических целей в этом году.

Во вторник также вышли данные, показавшие большее, чем ожидалось, замедление потребительской инфляции в апреле на фоне динамики цен на свинину и вялого спроса.

В апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 3,3% после роста на 4,3% в марте. Экономисты ожидали, что в апреле индекс вырастет на 3,6%.

В апреле по сравнению с апрелем периодом прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 14,8% после роста на 18,3% в марте. Годовой рост цен на свинину в апреле замедлился до 96,9% со 116,4% в марте благодаря увеличению предложения.

Рост цен на другие мясные продукты, в том числе на говядину, баранину и птицу, в апреле также стал более умеренным, а цены на яйца, овощи и фрукты снизились.

Цены на непродовольственные товары в Китае в апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 0,4% после роста на 0,7% в марте, при этом транспортные тарифы, цены на одежду и квартплата снизились по сравнению с апрелем прошлого года.

Ожидается, что замедление инфляции позволит Народному банку Китая более свободно стимулировать экономику, не опасаясь чрезмерного роста цен.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ