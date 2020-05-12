МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в апреле составил 91,3 пункта против 98,3 пункта в марте, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР пишет, что показатель указывает на перспективы резкого замедления экономической активности в стране.

В целом ОЭСР указывает, что в апреле отмечено беспрецедентное падение индекса CLI в большинстве крупных мировых экономик. "Сводные опережающие индексы (CLI) в большинстве крупных экономик рухнули в апреле на беспрецедентные величины, поскольку меры сдерживания COVID-19 продолжали оказывать серьезное влияние на производство, потребление и доверие", — говорится в сообщении. Исключение составил Китай, который начал восстанавливаться от эпидемии.

Так, если говорить о других странах неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс опустился до 95,9 пункта с 97,4 пункта месяцем ранее, в Бразилии — до 93,9 пункта со 100,4 пункта. В то же время в Китае показатель составил 93,7 пункта, что выше отметки марта в 93,5 пункта.

Индексы всех экономически развитых стран G7 — Франции, Японии, Италии, Канады, Великобритании, Германии, США — ощутимо снизились в апреле. Агрегированный CLI стран "большой семерки" опустился в минувшем месяце до 96,3 пункта с мартовской отметки в 97,8 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.