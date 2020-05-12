МОСКВА,12 мая — ПРАЙМ. Неназванный акционер Polymetal продает 7 миллионов акций компании по цене 16 фунтов стерлингов за бумагу, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"По 16 фунтов стерлингов за бумагу отдали", — сказал собеседник агентства.

В понедельник стало известно, что неназванный акционер Polymetal выставил на продажу 7 миллионов акций компании, составляющих около 1,5% капитала золотодобытчика.

Нижняя граница ориентира цены размещения составляла 15,95 фунта стерлингов за акцию, верхний уровень предложения был обозначен как рыночная цена. Организатором выступает Citi. Торги бумагами Polymetal на Лондонской бирже закрылись в понедельник на уровне 16,58 фунта стерлингов за акцию.

С учетом итоговый цены продажи и количества предложенных бумаг, совокупный объем сделки составляет 112 миллионов фунтов стерлингов.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.