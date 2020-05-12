МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство Португалии выделило более 5 миллиардов евро госкредитов в качестве мер поддержки для бизнеса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил во вторник премьер-министр страны Антониу Кошта.

"На сегодняшний момент, если говорить об уже определенных кредитных линиях, то государство дало гарантии более чем на 5 миллиардов евро", — сказал Кошта, которого цитирует издание Radio Comercial.

Кошта 30 апреля объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.