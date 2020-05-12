МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в бюджете РФ хватит средств на озвученные президентом меры поддержки населения из-за пандемии коронавируса.

"Ну, если коротко, то ответ — хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете. Понятно, что мы перекомпоновываем свои приоритеты", — сказала она на брифинге в правительстве.

Голикова отметила, что ограничения не позволяют проводить ранее запланированные мероприятия, соответственно возникает экономия, которая позволяет переориентировать средства федерального бюджета на поддержку населения и экономики.

Вице-премьер добавила, что и те обязательства, что были запланированы в бюджете до кризиса, и меры по поддержке населения, озвученные президентом, будут полностью обеспечены финансово.