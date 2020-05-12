ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики, следует из заявления американского лидера.

"Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "подарок". Большие цифры!" — написал Трамп в своем Twitter.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в конце апреля на фоне продолжающего кризиса из-за пандемии коронавируса решил расширить кредитование банков через аукционы и смягчить условия. В рамках одного из механизмов средства будут предоставляться по ставке от минус 0,5% до минус 1%, другого — в районе минус 0,25% годовых.

Базовая ставка ЕЦБ уже давно находится на рекордно низком уровне 0%, а ставка по депозитам отрицательная, причем в сентябре 2019 года она была еще понижена — до минус 0,5% с минус 0,4%.

Базовая ставка ФРС США сейчас составляет 0-0,25% годовых. В марте регулятор понижал ее дважды, суммарно на 1,5 процентного пункта.