МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Объем новой госпрограммы по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса составит порядка 800 миллиардов рублей, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

"Новый антикризисный пакет поддержки экономики является уже третьим по счету. Общая сумма первых двух антикризисных пакетов правительства составила 2,1 триллиона рублей или 2% от ВВП 2019 года. Объем новой программы составит порядка 800 миллиардов рублей", — цитирует сенатора пресс-служба СФ.

По словам Журавлева, третий пакет помощи в основном направлен на поддержку наиболее пострадавших граждан и отраслей. Президентом определен четкий вектор работы по восстановлению предприятий базовых отраслей экономики.

"Принимаемые меры поддержки действительно носят беспрецедентный характер. Впервые используется такой мощный механизм прямой государственной финансовой помощи, государственных гарантий в таком объеме, даже погашение кредита за счет государства при соблюдении условия по сохранению рабочих мест", — отметил он.

Так, только на прямую субсидию МСП направлен 81 миллиард рублей, около 300 миллиардов потребуется для списания кредитов, порядка 200 миллиардов – на налоговые каникулы, более 30 миллиардов – на вычет из страховых взносов в размере 1МРОТ, пояснил он.

"Впервые вводятся одна за другой меры прямой поддержки семей с детьми, на этот раз включая всех детей до 15 лет, наиболее нуждающейся категории граждан, эта мера может стоить государству около 200 миллиардов рублей", — сказал парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что многие меры антикризисного пакета коррелируют с предложениями, выработанными в Совете Федерации. Он напомнил, что сенаторы предлагали предусмотреть прямое субсидирование, компенсацию кредитов при обеспечении граждан привычным доходом, списание налоговых платежей, поддержку арендаторов.

"Предлагаем также рассчитывать налог на имущество по рыночной, а не кадастровой стоимости, продолжать опережающие закупки для обеспечения государственных нужд для поддержки отечественных производителей", — сказал законодатель.

Кроме того, в Совфеде предложили создать фонд кризисных активов с условием их обязательного последующего выкупа, добавил он. "Для дальнейшего восстановления экономики потребуются новые крупные проекты, прежде всего строительные, которые подтянут и смежные сферы", — сказал сенатор.