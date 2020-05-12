ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Палата представителей США, где большинство составляют демократы, уже в пятницу может проголосовать по новому пакету поддержки экономики сраны на 3 триллиона долларов, сообщает издание Politico.

При этом спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего пакета помощи в 2 триллиона долларов прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. На настоящий момент конгресс выделил в сумме около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.