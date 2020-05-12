МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россияне по данным на 19:00 мск подали более 500 тысяч заявок на получение единовременных пособий на детей в размере 10 тысяч рублей через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Ранее во вторник Минкомсвязь запустила сервис для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тысяч рублей на отдельной странице сайта госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru. В понедельник президент России Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до 3 лет.

"За один день с момента принятия решения мы запустили интерактивную форму для оформления выплаты на детей от 3 до 16 лет и обновили форму выплаты на детей до 3 лет, чтобы гражданам было проще подавать заявки, не выходя из дома. С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тысяч заявок на детей от 3 до 16 лет и более 110 тысяч заявок на выплаты детям до 3 лет", — сказал замглавы Минкомсвязи Олег Качанов, слова которого передала пресс-службе министерства.