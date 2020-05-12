Дефицит бюджета США в апреле составил $738 млрд - минфин
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МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в апреле составил 737,851 миллиарда долларов после дефицита в 118,988 миллиарда в марте, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 747,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в апреле в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 160,304 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в апреле подскочили в 2,6 раза в годовом выражении и составили 979,714 миллиарда долларов, доходы сократились в 2,2 раза — до 241,863 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200512/831431710.html