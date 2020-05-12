МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который позволит Сбербанку включить в 2020 году в состав основного капитала субординированные кредиты, а ВЭБу – депозиты, права требования по которым переданы правительству РФ при покупке у Банка России пакета акций Сбербанка.

На рассмотрение Думы документ будет вынесен 13 мая, причем, возможно, не только во втором, но и в третьем чтении, сообщили РИА Новости в комитете. В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Действующее законодательство предусматривает право кабмина принять в казну РФ права требования к Сбербанку и ВЭБу. Но при этом правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну требованиям у правительства отсутствуют.

В настоящее время субординированный кредит Банка России, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале банка на основании ожидания приведения его условий в соответствии с соглашениями Базельского комитета по банковскому надзору после его передачи в казну РФ. Исключение данного кредита из расчета собственного капитала в текущих условиях волатильности на финансовых рынках может привести к нарушению установленных нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка.

Поэтому законопроект предусматривает возможность заключения Минфином соглашения со Сбербанком об изменении условий договоров субординированного кредита в целях создания правовых оснований для его включения в состав источников основного капитала банка. Редакция первого чтения допускала аналогичную возможность и в отношении денежных средств, размещенных в ВЭБе на депозиты.

Однако комитет поддержал поправку, внесенную главами комитетов по бюджету и налогам и по финансовому рынку Андреем Макаровым и Анатолием Аксаковым, которая предоставляет Минфину право вместо заключения такого соглашения внести права требования к ВЭБу в качестве имущественного взноса в его капитал. Тем самым было учтено замечание правительства РФ, указавшего, что первоначальная редакция не обеспечивает в необходимой степени возможности восстановления показателей достаточности собственных средств (капитала) ВЭБа до необходимого уровня.