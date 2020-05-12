МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго США ухудшило прогноз по экспорту СПГ из страны в 2020 году, ожидает его в объеме 6,04 миллиарда кубических футов в сутки с последующим ростом до 7,31 миллиарда кубических футов в сутки в 2021 году, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ранее прогнозировалось, что с уровня 2019 года в 4,98 миллиарда кубических футов в сутки показатель вырастет до 6,96 миллиарда в этом году, а далее до 7,72 миллиарда в следующем. EIA отмечает, что, несмотря на сохраняющиеся ожидания роста экспорта СПГ по итогам 2020 и 2021 годов, темпы увеличения показателя значительно сокращаются — с 67,9% в 2019 году до примерно 21% в последующие периоды.

"Майский прогноз предполагает, что снижение мирового спроса на газ в результате ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и неблагоприятные для СПГ ценовые условия снизят экспорт СПГ США, преимущественно, в третьем квартале", — объясняется в докладе.

Так, EIA полагает, что экспорт СПГ во втором квартале в среднем составит 5,8 миллиарда кубических футов в сутки и 4,8 миллиарда в третьем. В апреле эти показатели прогнозировались на отметках 6,6 миллиарда и 6 миллиардов кубических футов в день соответственно. "Экспорт СПГ США, как ожидается, будет снижаться вплоть до конца лета в результате уменьшенного спроса", — уточняет управление.

Что касается прогноза по ценам на Henry Hub (газовый хаб, который играет основную роль в формировании цен на природный газ в США), то в 2020 году они ожидаются в среднем на уровне 2,14 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц, BTU), а в 2021 году будет рост до 2,89 доллара за миллиона БТЕ. В качестве главной причины увеличения показателя указывается прогноз снижение добычи газа в стране по сравнению с объемами нынешнего года.