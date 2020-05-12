МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Число заявок на единовременные пособия на детей через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru, в течение шести часов достигло 1 миллиона, сообщили РИА новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Ранее во вторник Минкомсвязь запустила сервис для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тысяч рублей на отдельной странице сайта госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru. В понедельник президент России Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до 3 лет. Сервис был запущен около 16.00 мск.

"По данным на 22.30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона", — сказали в Минкомсвязи.

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.