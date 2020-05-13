МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Документ предоставляет правительству право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, а российским туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), торгующие подакцизными товарами, смогут получать поддержку за счет бюджетных средств. Проект также позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год, если они сдадут ее до 31 мая 2020 года. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.

Проект также содержит и другие нормы, в том числе о расширении перечня сфер деятельности, где в текущем году возможно автоматическое продление свидетельств и разрешений, и особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж.

Однако против такого подхода выступили руководители компаний "О1 Пропертиз менеджемент", "Корпорация А.Н.Д.", PPF Real Estate Russia, KR Properties, "Капитал груп маркетинг", Prime Property Management, ПСН, "Афи рус". Они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором обратили внимания, что принятие закона в такой редакции приведет к тому, что предприятия коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками.

Володин во вторник пообещал найти ко второму чтению оптимальное решение, поскольку это вопрос важный как для арендаторов, так и для арендодателей. А глава профильного комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил журналистам о необходимости доработать проект таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов между обеими сторонами. Он считает недопустимой ситуацию, когда арендодатели "выкручивают руки" арендатору или, наоборот.