МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным на фоне коронавируса, смогут получить в России семьи за почти 23 миллиона детей, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

"Согласно предварительным данным Росстата, в России на начало 2020 года проживало 22,7 миллиона детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет включительно (судя по опубликованным документам, меры поддержки не распространяются на детей, уже достигших 16 лет)", — сказала Лебединская.

По ее словам, "эти цифры очень интересно сравнить с данными Всероссийской переписи населения 2010 года, согласно которым в России 10 лет назад проживало около 18,1 миллиона детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет включительно".

"То есть рост численности населения в этой возрастной категории наблюдается довольно существенный. И это позволяет, во-первых, констатировать определенную эффективность мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку материнства, во-вторых, данная ситуация — хорошая иллюстрация того, насколько важна точная социально-демографическая статистика, особенно вот в таких экстраординарных условиях, требующих очень оперативного реагирования со стороны органов власти", — добавила доцент.

"И здесь хочется отдельно упомянуть о предстоящей переписи населения, так как именно она позволит существенно обновить наши знания о социально-демографической структуре нашего общества, в конечном итоге — это более точный расчет мер социальной поддержки и финансовых затрат, необходимых для их реализации. Тем более, что мы все понимаем, что последствия эпидемии потребуют от государства проработки долгосрочных мер и программ социально-демографического развития. И для этих программ нужны будут предельно актуальные и выверенные данные, которые может дать только перепись", — считает Лебединская.

Всероссийскую перепись населения планируется провести в октябре 2020 года, однако в апреле РИА Новости говорили в Росстате, что ведомство рассматривает возможность переноса переписи на 2021 год из-за коронавируса. Позднее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается приостановка до 31 декабря 2021 года периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в десять лет).