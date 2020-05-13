МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 1,6%, а в квартальном — на 2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 2,1% в годовом выражении и на 2,5% — в квартальном.

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП Великобритании составлял 1,1% в годовом выражении и 0,5% — в квартальном.

Спад в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2020 года составил 1,9% против роста на 0,2% в четвертом. Строительный сектор снизился на 2,1% после снижения на 0,7% кварталом ранее.

Объем промышленного производства в Великобритании в марте упал на 4,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — на 8,2%. Аналитики ждали снижения показателя в месячном исчислении на 5,6%, а в годовом — на 9,3%.