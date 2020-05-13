МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, добавив туда торговлю через автоматы и народные промыслы. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра РФ Андреем Белоусовым, опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции… дополнить позицией следующего содержания: "Производство изделий народных художественных промыслов",.. "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы", — говорится в документе.