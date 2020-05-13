МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России за два месяца с начала продаж валюты на внутреннем рынке реализовал ее на 569,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные российского финансового регулятора.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, пояснив, что такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Это произошло после обвала цен на нефть — основного продукта российского экспорта — в отсутствие на тот момент договоренности ОПЕК+ о продолжении ограничения её добычи после 31 марта. Так, накануне этого решения, в понедельник, нефтяные котировки обвалились более чем на 30%.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации продажи пакета акций Сбербанка правительству. Эти продажи проходят при цене нефти российской марки Urals ниже 25 долларов за баррель.