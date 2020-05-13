МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил бесплатно распределить между регионами 21 миллион литров конфискованной спиртосодержащей продукции, которую можно использовать для производства антисептиков, соответствующее постановления правительства РФ, которым определяется порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для этих целей, министерство направило на согласование в профильные ведомства.

"Проектом постановления предусмотрено, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе, при условии подтверждения региональными властями их целевого использования для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией," — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство РФ полномочием определять порядок использования изъятых из незаконного оборота, конфискованных или явившихся предметом административного нарушения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая может использоваться в качестве дезинфицирующих средств.

"Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 миллиона литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", — говорится с сообщении Минфина.

Согласно предложениям министерства, регионы будут направлять в правительство сведения о своих потребностях в таком конфискате для производства дезинфицирующих средств, Росалкогольрегулирование будет направлять информацию в Минпромторг России о количестве, наименованиях и местах хранения соответствующей продукции. А Минпромторг совместно с Роспотребнадзором будут распределять такую продукцию по регионам с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.