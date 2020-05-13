МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Нормативные акты для повышения пособия по уходу за ребенком разработают до конца мая, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

На заседании правительства он напомнил о повышении минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в два раза, до 6 751 рубля. Министр отметил, что чаще всего минимальные пособия получают молодые семьи, студенты, люди. которые не работали на момент рождения первого ребенка.

"На данный момент завершается подготовка соответствующих нормативных документов, которые будут приняты до конца мая", — заметил министр, добавив, что .