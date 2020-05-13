МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Выплаты на детей до трех лет перечислены для семей с 2,2 миллиона детей на общую сумму 19 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Документы для повышения пособия по уходу за ребенком разработают до конца мая

На заседании правительства он напомнил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Сейчас это ограничение снято.

"На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей. Общая сумма уже кассового расхода составила 19 миллиардов рублей", — сказал Котяков.