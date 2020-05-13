БРЮССЕЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендует не продавать еду и товары в транспорте по мере возобновления его работы после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, говорится в материалах ЕК.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире и, в том числе, в Евросоюзе ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничения на перемещение внутри стран и союза в целом, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Еврокомиссия в среду представила ряд рекомендаций по возобновлению транспортного сообщения и туризма в нынешнем году. Рекомендации по транспорту включают ряд пунктов.

"Еда, напитки и прочие товары могут больше не продаваться на борту, чтобы минимизировать контакты", — гласит один из них.

Также пассажирам предлагается покупать билеты и регистрироваться онлайн, на пунктах сдачи багажа и проверки безопасности надлежит соблюдать меры дистанцирования. Кроме того, количество пассажиров на борту транспортного средства может быть сокращено, причем в данном контексте упоминаются поезда, автобусы и паромы. Где физическое дистанцирование обеспечить сложнее, предлагается вводить иные меры защиты, например, ношение масок. Кроме того, говорится о возможности установить барьеры между водителями и пассажирами.

В транспортных средствах и транспортных хабах должны быть гели-дезинфекторы для рук. Сами транспортные средства необходимо регулярно дезинфицировать. Также необходимо усилить вентиляцию, при этом, где возможно, стоит отдавать предпочтение естественному проветриванию.