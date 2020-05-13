БРЮССЕЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия подготовила рекомендации по поэтапному и скоординированному открытию внутренних границ объединения для поездок жителей ЕС, говорится в опубликованных в среду материалах комиссии.

"Свободное передвижение, пересечение границ — ключевой момент для туризма. Учитывая, что государства-члены ЕС сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами", — говорится в рекомендациях ЕК.

Еврокомиссия предлагает, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. При этом в комиссии настаивают на том, чтобы границу могли пересекать все жители страны, в которой снимаются ограничения, вне зависимости от гражданства.

ЕК планирует создать специальный интернет-сайт, где в реальном времени будет размещаться информация по ситуации на границах.

При этом в комиссии хотят избежать повторения ситуации в начале эпидемии нового коронавируса, когда государства вводили контроль на границах Шенгена без предварительного согласования внутри ЕС.

Ранее в ЕК предостерегали, что туристический сектор в странах Евросоюза в текущем году может потерять половину доходов из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.

Туризм покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли напрямую или косвенно работают 27 миллионов европейцев. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик — от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.

В странах ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Открытие внешних границ и доступ в союз граждан третьих стран запланированы на "второй стадии" снятия ограничительных мер, то есть позже. Ранее ЕК рекомендовала продлить запрет на "необязательные поездки" для граждан тертьих стран в ЕС до 15 июня.