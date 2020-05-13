КИЕВ, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Украины намерены в ближайшее время подписать с Великобританией соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Великобритания 1 февраля покинула Евросоюз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о новых форматах сотрудничества во всех сферах.

"В 2019 году Великобритания инвестировала в экономику Украины более двух миллиардов долларов и вошла в ТОП-3 основных стран-инвесторов нашего государства. Мы заинтересованы в сохранении существующего уровня торгово-экономических отношений и, учитывая выход Британии из ЕС, надеемся, что в ближайшее время будет подписано соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", — приводит слова Петрашко сайт украинского правительства.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, энергоэффективных технологий, наращивании экспорта сельского хозяйства Украины и металлургической продукции. Отдельно на встрече обсуждался вопрос распространения COVID-19 и борьбы с ним.