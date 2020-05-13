МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Новая программа лизинга должна быть запущена в авиаотрасли, лизинговым компаниям необходимо дать госгарантии, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"…Запустить новую программу поддержки и лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов", — сказал Путин.

"По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолетов на наших заводах", — добавил он, подчеркнув, что механизм субсидирования лизинга надо сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязать субсидию к покупке конкретного борта.