ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает в настоящий момент вариант негативной базовой ставки.

"Позиция совета управляющих ФРС не изменилась. Мы не рассматриваем этот инструмент", — сказал он, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE) в среду.

Трамп 12 мая призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики. Базовая ставка ФРС США сейчас составляет 0-0,25% годовых. В марте регулятор понижал ее дважды, суммарно на 1,5 процентного пункта.