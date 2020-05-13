ФРС не рассматривает снижение ставки до негативной величины
ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает в настоящий момент вариант негативной базовой ставки.
"Позиция совета управляющих ФРС не изменилась. Мы не рассматриваем этот инструмент", — сказал он, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE) в среду.
Трамп 12 мая призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики. Базовая ставка ФРС США сейчас составляет 0-0,25% годовых. В марте регулятор понижал ее дважды, суммарно на 1,5 процентного пункта.
https://1prime.ru/state_regulation/20200513/831438292.html