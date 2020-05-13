МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого квартала 2020 года в размере 10,101 миллиарда рублей из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 10,101 миллиарда рублей из расчета 78 рублей на акцию (или 26 рублей на ГДР) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,67% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,35%.