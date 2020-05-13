МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает создать реестр инновационных технологических организаций, следует из подготовленного ведомством проекта постановления кабмина и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан для поддержки высокотехнологичного сектора правительством РФ в рамках борьбы с последствиями коронавируса. Он предполагает создание и ведение реестра инновационных технологических организаций, а также формирование в отношении отдельных участников реестра планов поддержки.

"В проекте постановления лица, реализующие инновационные проекты, подразделяются на две группы: компании, поддержанные инновационными институтами развития напрямую, через инвестиционные товарищества с участием инновационных институтов развития или через иные формы совместного финансирования проектов; компании, заявку о включении которых направляет Ассоциация "Быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)", — говорится в проекте.

При этом компании с годовой выручкой свыше 30 миллиардов рублей не могут быть включены в реестр.

Формирование реестра инновационных компаний будет происходить на основе технологии распределённого реестра. Уполномоченные заявители смогут самостоятельно вносить в реестр сведения о юрлицах и их изменения. Оператором реестра предлагается определить Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.