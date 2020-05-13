Приводятся высказывания Демина (расширен третий абзац, добавлены четвертый-шестой).

МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Доля расходов "Роснефти" на транспортировку нефти сейчас составляет 13,4% от ее стоимости, и есть тенденция на снижение этого показателя, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Доля среднего тарифа ("Роснефти" — ред.) на транспортировку нефти по системе ПАО "Транснефть" в настоящее время составляет 13,4%. При этом по сравнению с первыми числами мая есть устойчивая тенденция к росту стоимости нефти и падению этого процента", — сказал он.

При этом, по словам Дёмина, средний тариф на транспортировку нефти для "Роснефти" по системе магистральных нефтепроводов сейчас составляет 1719,84 рубля за тонну. Он подчеркнул, что минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение этого года не были ниже 6957 рублей на тонну и 8925 рублей на тонну соответственно. "То есть "находились на значительно большем уровне, нежели заявлено "Роснефтью" — 1200 рублей на тонну", — отметил он.

Дёмин не исключил, что расхождение в данных "Роснефти" произошло из-за некорректного использования единиц измерения — тонн и баррелей. Он напомнил, что это не единственное расхождение в расчётах. Так, "Роснефть" заявляла, что максимальное содержание хлорорганических соединений (ХОС) в сдаваемой компанией в магистральные трубопроводы нефти никогда не превышает 1 ppm, напомнил он.

"Тогда, полгода назад пришлось дать данные о нефти с месторождений аффилированной с "Роснефтью" "Башнефти", где ХОС как был, так впрочем и до сих пор остался в пределах от 2 до 4 ppm. Но и на образцовых скважинах в Сибири та же беда. Например, с начала мая этого года на ППС "Барсуковский" "РН-Пурнефтегаза" идет сдача нефти с содержанием ХОС со значениями от 4 до максимально допустимых 6 ppm", — сказал представитель транспортной монополии.

Он заметил, что на этом фоне стоит вернуться к обсуждению предложений "Транснефти" по передаче ей операционного контроля над приемно-сдаточными пунктами.

Во вторник в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным руководитель нефтяной компании попросил президента обсудить вопрос приведения в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на нефть. По словам Сечина, если в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, то сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – 2100 рублей, заявил Сечин. В настоящее время, по его словам, 32% составляют расходы на транспорт от конечной стоимости нефти. Путин пообещал обсудить этот вопрос.