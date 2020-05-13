МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ перенесло уплату утильсбора автоконцернами за первый и второй кварталы на срок не позднее декабря 2020 года, следует из постановления кабмина.

"За I и II кварталы 2020 года крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов согласно заключенному специнвестконтракту, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года", — говорится в документе.