МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает усовершенствовать механизмы поддержки проектов возобновляемой энергетики на розничных рынках, разработало и внесло в правительство пакет нормативных изменений, сообщает министерство.

Так, ведомство предлагает отбирать и реализовывать проекты зеленой энергетики по минимальной цене электроэнергии от возобновляемых источников (ВИЭ) вне зависимости от вида генерации: солнечной, ветровой и т.д. Цена на электроэнергию будет сформирована исходя из цены в заявке, которую инвестор подает на конкурсный отбор. Регулируемых тарифов не будет, но цена должна быть не выше утвержденного предельного уровня.

"Таким образом, инвестор получает гарантированную цену на электрическую энергию на весь период окупаемости инвестиционного проекта (15 лет) и, соответственно, возможность конкурировать по критерию минимальной цены на электрическую энергию, что в совокупности с принципом проведения технологически нейтрального отбора способствует повышению конкуренции между инвесторами и дает внедрение наиболее эффективных для соответствующего региона проектов строительства ВИЭ-генерации", — говорится в сообщении.

Ведомство предлагает установить единые правила отборов проектов по строительству ВИЭ-генерации для всех регионов. По их итогам должны быть сформированы перечни проектов с указанием цен и ежегодных объемов поставки электроэнергии.

При этом сетевые компании должны будут заключить с победителями отборов до начала реализации инвестпроекта договоры купли-продажи электроэнергии для компенсации потерь. Это позволит облегчить привлечение заемного финансирования на реализацию проекта. Для объектов ВИЭ-генерации, которые используют комбинированные виды топлива, будет установлена минимальная доля использования невозобновляемых источников энергии

"Минэнерго России полагает, что указанные новации способны дать стимулы для широкого внедрения на розничных рынках электрической энергии объектов ВИЭ мощностью менее 25 МВт, что повысит надежность электроснабжения за счет диверсификации источников энергии, даст толчок к развитию инновационной активности и внедрению новых видов генерации, приспособленных к местным реалиям", — говорится в сообщении.