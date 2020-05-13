КИЕВ, 13 мая /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" определил своих представителей для судебного разбирательства в Гааге по делу о компенсации ущерба от потери активов в Крыму, оцениваемых в 8 миллиардов долларов, об этом сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщает агентство, позицию "Нафтогаза" представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.