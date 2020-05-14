Годовая инфляция в Германии в апреле составила 0,9%, больше прогноза
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), замедлилась до 0,9% против 1,4% в марте, сообщается в пресс-релизе ведомства.
В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,4% против 0,1% в марте.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что годовая инфляция замедлилась до 0,8%, а месячная составила 0,3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200514/831441281.html