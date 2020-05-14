МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Бюджетное правило в России должно быть приостановлено либо пересмотрено с возможностью более широкого использования ресурсов ФНБ на финансирование как выпадающих ненефтегазовых доходов, так и дополнительных расходов на поддержку экономики и населения, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

По оценке экспертов, бюджетный дефицит в России в условиях финансирования запланированных на 2020 год расходов составит 3,9% ВВП в базовом сценарии и 5,3% от ВВП в пессимистичном. Министр финансов Антон Силуанов ранее в мае в интервью газете "Ведомости" говорил, что дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП. Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала его на уровне около 6% ВВП.

"Финансирование такого дефицита в 2020 году, с учетом падения доходов федерального бюджета и расширенного бюджета в целом, представляет собой непростую задачу. На 2020 год запланированы заимствования на внутреннем рынке в объеме 1,6% ВВП. В настоящее время ликвидная часть ФНБ составляет около 8% ВВП, с учетом того, что средства, задействованные в сделке по приобретению правительством РФ Сбербанка, могут быть использованы только начиная с 2021 года", — указывают авторы комментария.

Кроме того, пишут они, Минфин располагает остатками на казначейских счетах в объеме около 1% ВВП. "Несмотря на напряженную ситуацию с доходами, Минфин пока рассчитывает компенсировать выпадающие доходы и профинансировать дополнительные расходы бюджета, не пересматривая бюджетное правило, за счет увеличения заимствований, а также использовать бюджетные кредиты (и в меньшей степени трансферты) для финансирования региональных дефицитов", — напоминают эксперты.

"Мы полагаем, что бюджетное правило должно быть приостановлено либо пересмотрено с возможностью более широкого использования ресурсов ФНБ на финансирование как выпадающих ненефтегазовых доходов, так и дополнительных расходов на поддержку экономики и населения", — считают экономисты. По их оценке, падение доходов по сравнению с запланированным уровнем в 2020 году составляет 4,5 триллиона рублей в базовом и 5,7 триллиона в пессимистическом сценарии. Набиуллина ранее заявляла, что суть бюджетного правила менять нельзя и как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас не актуально.

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.