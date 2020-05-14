МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россияне на фоне коронавируса подали 3,6 миллиона заявлений на единовременные пособия для 5 миллионов детей в 10 тысяч рублей за 40 часов после запуска соответствующего сервиса на странице posobie16.gosuslugi.ru, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru.

"Услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет стала самой популярной с момента запуска единого портала госуслуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 миллиона заявлений на получение пособия для 5 миллионов детей", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

В нем отмечается, что в результате рекордно возросла нагрузка на портал госуслуг.

"Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за всё время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", – приводятся в сообщении слова замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова.

Минкомсвязь напоминает, что денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.