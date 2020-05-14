МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 15,588 миллиарда рублей против прибыли в 21,139 миллиарда годом ранее, следует из сообщения компании.

При этом скорректированная чистая прибыль (определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) увеличилась на 6% — до 14,355 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании снизился на 25,3% — до 18,502 миллиарда рублей, выручка — на 11,4%, до 64,058 миллиарда.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,67% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,35%.