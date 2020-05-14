МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" планирует 27 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 15 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее.

Компания предложит инвесторам десятилетние биржевые облигации трех серий объемом по 5 миллиардов рублей. Выпуски предусматривают пятилетнюю оферту и выплату квартальных купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 мая.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Росбанк.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.