МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-апреле текущего года сократила перечисления в бюджет РФ на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,5 триллиона рублей, следует из сообщения службы.

"За четыре месяца 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1499,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В апреле текущего года ведомство сократило перечисления в бюджет на 39,4% в годовом выражении — до 311,6 миллиарда рублей.